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УЕФА отстранил лидера чемпионата Турции от участия в еврокубках

"Трабзонспор" год проведет вне Европы.

УЕФА отстранил лидера чемпионата Турции от участия в еврокубках
УЕФА
Фото: UEFA.com

УЕФА отстранил "Трабзонспор" от участия в еврокубках на один сезон за нарушение финансового фэйр-плэй, информирует официальный сайт организации.

В постановлении указывается, что турецкий клуб не выполнил условия соглашения, подписанного еще в 2016 году. Санкция не вступила бы в силу, если бы 6-кратный чемпион Турции засвидетельствовал необходимые финансовые результаты за прошлый год. Однако этого сделано не было.

Судебная палата УЕФА постановила, что клуб из Трабзона отстраняется от участия в еврокубках на сезон 2020/21 или 2021/22, если "бордово-голубые" квалифицируются в Европу.

За 8 туров до финиша Суперлиги "Трабзонспор" в тандеме с "Истанбул Башакшехир" возглавляет турнирную таблицу. Чемпионат Турции возобновится 12 июня.

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