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France Football составил рейтинг самых страстных стадионов мира

Французские журналисты отправили на вершину рейтинга страшную "Бомбонеру".

France Football составил рейтинг самых страстных стадионов мира
"Бомбанера"
Фото: francefootball.fr

В свежем номере журнала France Football был опубликован рейтинг самых страстных стадионов мира.

Топ-30 возглавила домашняя арена аргентинского "Бока Хуниорс" – "Бомбанера".

На второй позиции расположился легендарный "Энфилд" - домашний стадион английского "Ливерпуля". Кстати, сегодня мерсисайдский клуб отмечает 128-летие со дня своего основания.

Замкнула призерную тройку арена дортмундской "Боруссии" - "Сигнал Идуна Парк".

Украинские арены в данную номинацию не были включены французскими журналистами.

Топ-10 рейтинга.

  1. "Бомбонера" ("Бока Хуниорс")
  2. "Энфилд" ("Ливерпуль")
  3. "Сигнал Идуна Парк" ("Боруссия" Дортмунд)
  4. "Райко Митич" ("Црвена Звезда")
  5. "Селтик Парк" ("Селтик")
  6. "Монументаль" ("Ривер Плейт")
  7. "Водафон Парк" ("Бешикташ")
  8. "Георгиос Караискакис" ("Олимпиакос")
  9. "Сан-Мамес" ("Атлетик Бильбао")
  10. "Маракана" ("Фламенго"/"Флуминенсе")
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