France Football составил рейтинг самых страстных стадионов мира

В свежем номере журнала France Football был опубликован рейтинг самых страстных стадионов мира.

Топ-30 возглавила домашняя арена аргентинского "Бока Хуниорс" – "Бомбанера".

На второй позиции расположился легендарный "Энфилд" - домашний стадион английского "Ливерпуля". Кстати, сегодня мерсисайдский клуб отмечает 128-летие со дня своего основания.

Замкнула призерную тройку арена дортмундской "Боруссии" - "Сигнал Идуна Парк".

Украинские арены в данную номинацию не были включены французскими журналистами.

Топ-10 рейтинга.