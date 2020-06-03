France Football составил рейтинг самых страстных стадионов мира

В свежем номере журнала France Football был опубликован рейтинг самых страстных стадионов мира.
Топ-30 возглавила домашняя арена аргентинского "Бока Хуниорс" – "Бомбанера".
На второй позиции расположился легендарный "Энфилд" - домашний стадион английского "Ливерпуля". Кстати, сегодня мерсисайдский клуб отмечает 128-летие со дня своего основания.
Замкнула призерную тройку арена дортмундской "Боруссии" - "Сигнал Идуна Парк".
Украинские арены в данную номинацию не были включены французскими журналистами.
Топ-10 рейтинга.
- "Бомбонера" ("Бока Хуниорс")
- "Энфилд" ("Ливерпуль")
- "Сигнал Идуна Парк" ("Боруссия" Дортмунд)
- "Райко Митич" ("Црвена Звезда")
- "Селтик Парк" ("Селтик")
- "Монументаль" ("Ривер Плейт")
- "Водафон Парк" ("Бешикташ")
- "Георгиос Караискакис" ("Олимпиакос")
- "Сан-Мамес" ("Атлетик Бильбао")
- "Маракана" ("Фламенго"/"Флуминенсе")