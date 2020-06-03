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Украинская Премьер-лига продала права на матч "Шахтер" – "Динамо" в 23 страны

"Классычне" транслировали от Средней Азии до Балкан.

Украинская Премьер-лига продала права на матч "Шахтер" – "Динамо" в 23 страны
Фото: Twitter

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги (УПЛ) Евгений Дикий в интервью Tribuna.com сообщил о подробностях реализации телевизионных прав на поединок 24-го тура Favbet Лиги между "Шахтером" и "Динамо" (3:1).

Продажей телеправ, которые принадлежат телеканала "Футбол", занималась непосредственно УПЛ. В результате переговоров матч грандов украинского футбола транслировали в Сербии, Словении, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцоговине, Македонии, Косово, Чехии, Словакии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Эстонии, Латвии, Литве, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Молдове и России.

Спрогнозировать сценарий по дальнейшей продаже на международный рынок матчей чемпионата Украины Дикий не решился.

"Как будет дальше – трудно сказать. Учитывая, что телетранслятором такого матча может быть компания, с которой у нас нет официального соглашения. Здесь есть вопросы", – отметил функционер.

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