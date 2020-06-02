Формула-1 официально опубликовала график первых восьми гонок сезона

Пресс-служба Формулы-1 на своем официальном сайте презентовала европейскую часть календаря сезона-2020, который был отложен из-за пандемии коронавируса.
Как и планировалось раньше чемпионат стартует в начале июля в Австрии, где с разницей в неделю пройдут две гонки. Первый из этапов будет классически называться Гран-При Австрии, а второй - Гран-При Штирии.
Также Формула-1 проведет сдвоенные этапы в Великобритании. Однако они будут идти не за гонками в Австрии, как было предусмотрено ранее, а за Гран-При Венгрии.
По-видимому, владельцы Формулы-1 дали дополнительно две недели организаторам Гран-При Великобритании утрясти все вопросы проведения гонки с властями Великобритании.
Отметим, что в календаре, пока, отсутствуют этапы в Азербайджане и России, которые ранее в предварительном календаре были намечены на 6 и 27 сентября соответственно.
Расписание первых этапов.
- Гран-При Австрии - 3-5 июля
- Гран-При Штирии - 10-12 июля
- Гран-При Венгрии - 17-19 июля
- Гран-При Великобритании - 31 июля - 2 августа
- Вторая гонка в Великобритании - 7-9 августа
- Гран-При Испании - 14-16 августа
- Гран-При Бельгии - 28-30 августа
- Гран-При Италии - 4-6 сентября