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Формула-1 официально опубликовала график первых восьми гонок сезона

Старт сезона уже через 31 день в Австрии.

Формула-1 официально опубликовала график первых восьми гонок сезона
Шпильберг
Фото: EPA/UPG

Пресс-служба Формулы-1 на своем официальном сайте презентовала европейскую часть календаря сезона-2020, который был отложен из-за пандемии коронавируса.

Как и планировалось раньше чемпионат стартует в начале июля в Австрии, где с разницей в неделю пройдут две гонки. Первый из этапов будет классически называться Гран-При Австрии, а второй - Гран-При Штирии.

Также Формула-1 проведет сдвоенные этапы в Великобритании. Однако они будут идти не за гонками в Австрии, как было предусмотрено ранее, а за Гран-При Венгрии.

По-видимому, владельцы Формулы-1 дали дополнительно две недели организаторам Гран-При Великобритании утрясти все вопросы проведения гонки с властями Великобритании.

Отметим, что в календаре, пока, отсутствуют этапы в Азербайджане и России, которые ранее в предварительном календаре были намечены на 6 и 27 сентября соответственно.

Расписание первых этапов.

  • Гран-При Австрии - 3-5 июля
  • Гран-При Штирии - 10-12 июля
  • Гран-При Венгрии - 17-19 июля
  • Гран-При Великобритании - 31 июля - 2 августа
  • Вторая гонка в Великобритании - 7-9 августа
  • Гран-При Испании - 14-16 августа
  • Гран-При Бельгии - 28-30 августа
  • Гран-При Италии - 4-6 сентября
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