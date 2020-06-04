В "Динамо" опровергли интерес к турецкому специалисту

Фото: Fanatik Эрол Булут

Сотрудник футбольного клуба "Динамо" Андрей Шахов-младший опроверг в Facebook информацию турецких СМИ о будущем назначении в киевский клуб тренера Эрола Булута.

"Информация о назначении Эрола Булута в "Динамо" – бред, основанный на играх турецких агентов. Людям всего лишь нужно придать огласке своего клиента в СМИ, продвинув его в команду более или менее приличного уровня", - написал Шахов.

Ранее "Динамо" провело свой 90-й матч под руководством Алексея Михайличенко и общая статистика не впечатляет - столичный клуб победил 63 раза, 13 раз уступил и еще 14 раз сыграл вничью, набрав в этих матчах 75% очков.