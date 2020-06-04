Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
ВОЗ назвала новые очаги COVID-19: Россия и Восточная Европа
ВОЗ назвала новые очаги COVID-19: Россия и Восточная Европа
Чиновника Минобразования задержали при получении 300 тыс. гривен взятки (обновлено)
Чиновника Минобразования задержали при получении 300 тыс. гривен взятки (обновлено)
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Со складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зерна
Со складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зерна
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Во время протестов в США напали на украинскую журналистку
Во время протестов в США напали на украинскую журналистку
ГлавнаяСпорт

В "Динамо" опровергли интерес к турецкому специалисту

Агенты Эрола Булута попросту набивают цену своему клиенту.

Эрол Булут
Фото: Fanatik
Эрол Булут

Сотрудник футбольного клуба "Динамо" Андрей Шахов-младший опроверг в Facebook информацию турецких СМИ о будущем назначении в киевский клуб тренера Эрола Булута.

"Информация о назначении Эрола Булута в "Динамо" – бред, основанный на играх турецких агентов. Людям всего лишь нужно придать огласке своего клиента в СМИ, продвинув его в команду более или менее приличного уровня", - написал Шахов.

Ранее "Динамо" провело свой 90-й матч под руководством Алексея Михайличенко и общая статистика не впечатляет - столичный клуб победил 63 раза, 13 раз уступил и еще 14 раз сыграл вничью, набрав в этих матчах 75% очков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также