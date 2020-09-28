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Гравець збірної України відмовився летіти на матч-відповідь Ліги Чемпіонів проти "Динамо"

Роман Яремчук не хоче летіти до Києва.

Гравець збірної України відмовився летіти на матч-відповідь Ліги Чемпіонів проти "Динамо"
Роман Яремчук
Фото: ФК "Гент"

Конфронтація між українцем Романом Яремчуком та керівництвом "Гента" триває.

Як стало відомо Het Nieuwsblad, футболіст відновився від пошкодження, отриманого в першому поєдинку проти "Динамо", але не збирається летіти до Києва на матч-відповідь плей-офф Ліги Чемпіонів.

Гравець збірної України розраховує здійснити трансфер в більш статусний клуб і не хоче ризикувати здоров'ям.

Позиція Яремчука викликала здивування у керівництва "Гента".

Відзначимо, що бельгійський клуб і без того відчуває кадрові проблеми. Так, під питанням участь Свена Кумса, Георгія Чакветадзе і Вадіса Одіджа-Офое, а ще один українець Роман Безус пропустить матч через дискваліфікацію.

Додамо, що між Романом і керівництвом "Гента" існує певний конфлікт інтересів - гравець хоче змінити клуб прямо зараз, тому що команда в його очах абсолютно деградує.

Нагадаємо, в першому матчі кияни виграли - 2:1.

Матч-відповідь відбудеться завтра. Початок поєдинку - о 22:00.

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