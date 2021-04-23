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Костюк удруге в сезоні вийшла в півфінал турніру WTA

У чвертьфінальному матчі 18-річна киянка в трисетовому поєдинку обіграла хорватку Ану Конюх.

Марта Костюк
Фото: EPA/UPG
Марта Костюк

Третя ракетка України Марта Костюк (№85 WTA) продовжує перемагати на турнірі WTA 250 у Стамбулі.

У чвертьфінальному матчі 18-річна киянка в трисетовому поєдинку обіграла хорватку Ану Конюх (№241 WTA) - 7:5, 4:6, 6:3.

За право вийти у фінал Костюк битиметься з переможницею пари Сорана Кирстя (Румунія, №67 WTA) - Фіона Ферро (Франція, №57 WTA).

Для Марти це буде другий півфінал цього сезону на рівні WTA. На початку року вона вийшла в півфінал на більш престижних змаганнях в Абу-Дабі.

Фото: wtatennis.com

З наступного тижня Костюк установить новий особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись як мінімум на 76-ту позицію.

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