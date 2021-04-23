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Клубам, які покинули Суперлігу, загрожує 300 млн євро штрафу

У проєкті залишилися лише три клуби.

Клубам, які покинули Суперлігу, загрожує 300 млн євро штрафу
Фото: thesuperleague.com

Як повідомляли, 9 із 12 клубів-організаторів Суперліги покинули проєкт. У ньому залишилися лише два іспанських гранди - "Барселона" і "Реал", а також "Ювентус".

Однак клубам, які покинули Суперлігу, загрожує 300 млн євро штрафу, повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначають, що в контракті учасників Суперліги є пункт, який передбачає штраф у разі повноцінного виходу з проєкту. 

Положення про штрафні санкції пов'язані з позикою в розмірі 3,2 млрд євро, яку промоутер Суперліги отримав від банку JP Morgan.

Раніше президент "Реала" Флорентіно Перес, призначений на аналогічну посаду в Суперлігу, заявив, що проєкт продовжує роботу, незважаючи на заяви деяких клубів про вихід з нього.

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