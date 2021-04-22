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Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними

"Містера" відволікли від півфінального поєдинку.

Мірча Луческу
Фото: скриншот
Мірча Луческу

Під час півфінального матчу Кубка України між "Динамо" і "Агробізнесом" (3:0) стався інцидент, антигероями якого стали ультрас "Динамо", котрі знову закликали румунського фахівця покинути клуб.

Луческу на репліки ультрас "Lucescu, go away" ("Луческу, йди геть") кілька разів голосно вигукнув: "You are not a Dynamo" ("Ви - не "Динамо").

Після матчу Луческу прокоментував новий конфлікт з ультрас киян.

"Я не вважаю їх уболівальниками. Мене цікавить гра, результат, підняти "Динамо" і вивести в Лігу чемпіонів. Якщо хочеш якихось протестів, знімай маску, щоб тебе бачили", - заявив румунський фахівець в інтерв'ю footballua.tv

"Решта, які підтримували мене і команду, - це справжні вболівальники "Динамо". Ту групу я не чув, щоб вони кричали: "Динамо". Ця група людей, так званих фанатів, не має ніякого стосунку до "Динамо". Вони не підтримують команду і гравців, що потрібно робити протягом усього матчу", - зазначив наставник "біло-синіх".

Після поєдинку на захист наставника став голкіпер "Динамо" Георгій Бущан.

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