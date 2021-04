Фото: скриншот Мірча Луческу

Під час півфінального матчу Кубка України між "Динамо" і "Агробізнесом" (3:0) стався інцидент, антигероями якого стали ультрас "Динамо", котрі знову закликали румунського фахівця покинути клуб.

Луческу на репліки ультрас "Lucescu, go away" ("Луческу, йди геть") кілька разів голосно вигукнув: "You are not a Dynamo" ("Ви - не "Динамо").

Ultrasi Dynama planowali zwyzywać Lucescu z bliższej odległości już od dawna. Do tej pory byli ledwo słyszalni, udało się im to w Tarnopolu. Rumun radzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, że to tylko mała grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 21, 2021

Після матчу Луческу прокоментував новий конфлікт з ультрас киян.

"Я не вважаю їх уболівальниками. Мене цікавить гра, результат, підняти "Динамо" і вивести в Лігу чемпіонів. Якщо хочеш якихось протестів, знімай маску, щоб тебе бачили", - заявив румунський фахівець в інтерв'ю footballua.tv

"Решта, які підтримували мене і команду, - це справжні вболівальники "Динамо". Ту групу я не чув, щоб вони кричали: "Динамо". Ця група людей, так званих фанатів, не має ніякого стосунку до "Динамо". Вони не підтримують команду і гравців, що потрібно робити протягом усього матчу", - зазначив наставник "біло-синіх".

Після поєдинку на захист наставника став голкіпер "Динамо" Георгій Бущан.