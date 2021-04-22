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Перемогу "Динамо" в півфінальному матчі Кубка України проти "Агробізнесу" (3:0) і вихід у фінал турніру затьмарив конфлікт, який виник протягом зустрічі між наставником киян Мірчею Луческу і радикально налаштованими "динамівськими" фанами, що розмістилися за лавою запасних команди.

Ультрас, судячи з усього, почали ображати румунського фахівця. Луческу спочатку сприйняв це з саркастичною посмішкою, але пізніше не витримав і почав агресивно відповідати їм.

Варто зазначити, що інші вболівальники, яких було дуже багато на тернопільському стадіоні, підтримували наставника киян і скандували його прізвище.

Після поєдинку голкіпер "Динамо" Георгій Бущан підійшов до місця дислокації вболівальників і почав діалог.

Воротар збірної України дорікнув фанам і зазначив, що своїми вчинками, спрямованими проти Луческу, вони вболівають проти команди.

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