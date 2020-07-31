Суркіс - футболістам: Якщо з Луческу не вийде, то треба буде міняти вас усіх

Напередодні київське "Динамо" на своїй спортивній базі в Кончі-Заспі провело перше тренування під керівництвом нового штабу на чолі з Мірчею Луческу.

Фото: "Динамо"

Нового головного тренера команді представив сам президент клубу Ігор Суркіс, почавши з поздоровлень на адресу ювіляра, який відзначив днями своє 75-річчя.

Від імені всієї команди її капітан Сергій Сидорчук вручив Луческу клубну футболку з 75-м номером на спині. Іменинник прийняв символічний подарунок, зазначивши, що найкращим подарунком для нього буде чемпіонство київського "Динамо" за підсумками сезону.

Фото: "Динамо" Мірча Луческу

Зі свого боку Суркіс звернувся до гравців, висловивши повну довіру румунському фахівцеві.

"Луческу хоче трофеїв. Але трофеїв не для себе, а перш за все для вас! Я вам представляю нового головного тренера. Ви всі його прекрасно знаєте. Багато з вас пам'ятають, як цей тренер вас же і обігравав. А тепер він прийшов до нас, щоб обігравати вже тих, з ким він побудував систему, команду", - наводить слова президента "Динамо" офіційний сайт "біло-синіх".

"Ми з ним багато говорили - система є, але тепер потрібна ваша воля, щоб ви працювали як слід у тренувальному процесі і втілювали цю роботу в результат на футбольному полі.

Вважаю, що якщо з цим тренером у вас не вийде, тоді, напевно, потрібно буде міняти всіх вас. Успіхів вам і всього найкращого", - завершив свій спіч Суркіс.