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Гроссі залишив Запорізьку АЕС після ротації експертів місії МАГАТЕ

Очільник агентства пробув на станції декілька годин.

Гроссі залишив Запорізьку АЕС після ротації експертів місії МАГАТЕ
Візит Рафаеля Гроссі на ЗАЕС 29 березня 2023 року
Фото: Telegram/Енергоатом

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі покинув Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

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За інформацією компанії, 29 березня був другий візит очільника МАГАТЕ на тимчасово окуповану росіянами ЗАЕС. Відвідини тривали декілька годин.

"Рафаель Гроссі повернувся на підконтрольну Україні територію разом з експертами постійної місії Агентства, які перебували на ЗАЕС до сьогоднішньої ротації. Стежити за ситуацією на станції продовжать інші представники МАГАТЕ", - повідомили в Енергоатомі.

Згодом у твітер-акаунті агентства оприлюднили відеокоментар Гроссі про нинішній візит на Запорізьку АЕС.

Він зазначив, що йому вдалося оцінити збитки, які ЗАЕС зазнала після обстрілу в листопаді, а також ознайомитися з проблемами, які виникли після відключень станції.

Гроссі наголосив, що "як ніколи переконаний", що захист ЗАЕС необхідний, тож пообіцяв працювати над цим питанням.

Нагадаємо, очільник МАГАТЕ планував побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.

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