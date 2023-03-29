"Вагнерівці" не здатні самі наступати у районі Бахмута, - Череватий

Змушені просити про підтримку авіації та артилерії армії РФ.

ПВК "Вагнера" не здатні самостійно забезпечувати наступ у районі Бахмута та вимушені просити про підтримку російську армію.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він зазначив, що російські військові вже фактично 9 місяців не полишають спроб захопити Бахмут. Проте українські захисники стабілізують фронт.

"Головною силою ворога залишається ПВК "Вагнера", але в силу щоденних втрат під сотню, а іноді і понад дві сотні вбитими, їм не вистачає особового складу, навіть оцих колишніх в'язнів. Ми бачимо, що динаміка така, що вони змушені підсилюватися підрозділами регулярної армії окупанта", - сказав речник.

Череватий зазначив, що "вагнерівці" змушені також просити про підтримку авіації та артилерії армії РФ.

"Вони вихвалялися, що у них все автономне, але вони не можуть забезпечити себе повною мірою", - додав він.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії щодо міста Бахмут, має частковий успіх. Проте українські захисники відбивають численні атаки противника.

У разі захоплення Бахмута російськими військами Путін використає це для тиску та посилення наступу, заявив президент України Володимир Зеленський.