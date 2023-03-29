Заступниця глави Міноборони озвучила співвідношення втрат України та Росії

"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10", - повідомила Маляр.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила співвідношення втрат України та Росії у війні.

Про це вона написала у телеграмі.

"Одна з головних задач воюючої сторони - знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння. Втрати були більші у них і в 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь", - зазначила заступниця глави Міноборони.

Маляр зазначила, що "у нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10".

"Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, станом на 29 березня цього року втрати Росії сягнули близько 172 340 осіб ліквідованого особового складу.