В Україні у четвер до 9° тепла, у східних та Запорізькій областях – мокрий сніг з дощем

У четвер, 30 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У східних та Запорізькій областях мокрий сніг, вдень з дощем; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

На решті території без опадів; температура вночі 3-8° морозу, на крайньому півдні країни близько 0°, вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті до 12° ( в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° тепла).

Вночі та вранці на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом вдень у західній частині на південно-західний, 7-12 м/с.