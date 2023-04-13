Головне за день. Четвер, 13 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, 20 відбитих атак противника, бої за Бахмут і Мар’їнку, ворожий обстріл Херсонщини, ризик підтоплення територій вздовж Дніпра. Яким запам’ятається 414-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що тривають запеклі бої за Бахмут і Мар’їнку. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Упродовж доби українські захисники відбили близько 20 атак окупантів.

Авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки загарбників, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Тим часом росіяни завдали 11 авіаційних ударів і здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 квітня – в нашій новині.

Російська армія вдень 13 квітня вдарила по Херсонській області, зокрема Херсону. У Зміївці снаряд влучив у школу, внаслідок чого загинув місцевий мешканець.

У Херсоні чоловік, що опинився в епіцентрі обстрілу, отримав несумісні із життям травми. Щонайменше двоє цивільних були поранені, їх госпіталізували, повідомили в Офісі генерального прокурора у Telegram.

"За процесуального керівництва Херсонської та Бериславської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Уряд Німеччини схвалив пропозицію Польщі щодо надання винищувачів МіГ-29 в Україну.

До цього Польща просила дозволити постачати літаки Україні.

Süddeutsche Zeitung повідомляє про 5 літаків, які може отримати наша держава. У березні Польща вже оголошувала про постачання Україні винищувачів МіГ-29 радянського зразка.

Нагадаємо, Польща раніше вже відправила вісім своїх радянських МіГ-ів Україні. Аби відправити інші винищувачі, необхідне погодження від Німеччини.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда не виключає передачу Україні модернізованих до стандартів НАТО винищувачів МіГ, але на це потрібна згода США.

Слідчі встановили особу головного підозрюваного, який оприлюднив секретні документи Пентагону, повідомляє The Washington Post.

Це службовець Національної гвардії ВПС штату Массачусетс Джек Тейшейра. Джерела видання зазначили, що він наразі не був заарештований, а слідчі продовжують збирати докази.

Тейшейра був молодшим військовим, але мав доступ до конфіденційної інформації, будучи ІТ-фахівцем.

Як повідомляє The New York Times, підозрюваний заснував невеликий ігровий онлайн-чат, куди за останні декілька місяців потрапило чимало секретних документів американської розвідки.

Більше інформації – в новині.

Укргідрометцентр попередив про можливі підтоплення територій вздовж річки Дніпро.

13-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. ІІІ рівень небезпеки (червоний).

Більше інформації – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!