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У Швейцарії парламентський комітет підтримав план допомоги Україні на 5,5 млрд доларів

На Швейцарію тиснуть західні союзники, щоб вона допомогла Україні, хоча праві націоналісти в парламенті вимагають від країни суворого нейтралітету. Допомога для України передбачає підтримку реконструкції та ремонту інфраструктури.

У Швейцарії парламентський комітет підтримав план допомоги Україні на 5,5 млрд доларів
Фото: president.gov.ua

Комітет швейцарського парламенту ввечері 25 квітня проголосував за підтримку допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 мільярда доларів) у рамках більш широкого пакету, спрямованого на покращення обороноздатності нейтральної Швейцарії, повідомляє Reuters. 

Підтриманий законодавцями від лівоцентристських і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, щоб надати 10,1 мільярда франків додаткових коштів для своєї армії разом із сумою для України.

План, який все ще стикається з низкою парламентських перешкод, перш ніж він зможе стати законом, був прийнятий 8 голосами проти 5, а праві партії виступають проти угоди.

У заяві парламент зазначив, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та «мир у Європі» через війну, яку Росія веде проти України.

На Швейцарію тиснуть західні союзники, щоб вона допомогла Україні, хоча праві націоналісти в парламенті вимагають від країни суворого нейтралітету.

Українська частина пакету передбачає підтримку реконструкції та ремонту інфраструктури.

Комітет проголосував за план менш ніж за два місяці до того, як Швейцарія має прийняти міжнародну конференцію високого рівня, яка має на меті допомогти встановити мир в Україні.

Раніше уряд Швейцарії заявив, що 5 млрд швейцарських франків планують витратити на відновлення України до 2036 року. До 2028 року планують витратити 1,5 млрд франків.

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