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На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 5 людей загинули, 8 отримали поранення

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 5 людей загинули, 8 отримали поранення
Фото: Донецька ОВА

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за минулу добу 5 людей загинули, 8 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Красногорівці поранено 3 людини. В Очеретиному 1 людина загинула. У Курахівській громаді 1 людина загинула у Курахівці і 1 поранена у Гірнику; у Гострому пошкоджено 8 приватних будинків. В Удачному 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і понад 20 приватних будинків.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки у Ямполі. На Костянтинівку ворог скинув КАБ-250 — на щастя, бомба не вибухнула, сапери її знешкодили.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 промислові будівлі. Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 106 людей, у тому числі 12 дітей.

Також зазначимо, що на Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу поранено 13 людей. Найбільше людей постраждало внаслідок ракетного обстрілу міста Балаклія.

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