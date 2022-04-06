Рятувальникам треба тиждень, щоб розібрати лише одну зруйновану багатоповерхівку в Бородянці.

В місті Бородянка, що на Київщині, з-під завалів могли врятувати багато людей, але цьому завадили обстріли окупантів.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив під час престуру для українських та іноземних журналістів.

За його словами, потрібен тиждень, щоб розібрати лише один зруйнований багатоповерховий будинок у Бородянці. А таких руйнувань у місті дуже багато й під кожним завалом можуть бути люди.

У Бородянці немає військових об’єктів - тут лише житлові будинки та дитячі садочки. Втім жителі розповідають, що в перші дні війни в їхні будинки окупанти випускали ракети.

За словами Монастирського, Бородянка - одне з найбільш зруйнованих міст у Київській області.

"Ще місяць тому рятувальники почали розбирати зруйновані будинки, проте ворог почав обстрілювати співробітників ДСНС і їхню техніку. Можливо було врятувати людей, які перебували під завалами, але через постійні обстріли рятувальники не могли це робити. До цього дня доступу до місця не було, й зараз ми розуміємо, що, напевно, живих людей під завалами не залишилось. Це черговий свідомий злочин проти людяності, який вчиняли військові рф", - наголосив очільник МВС України.

Нагадаємо, за інформацією місцевої влади, росіяни майже знищили Бородянку, близько 200 жителів зникло безвісти.