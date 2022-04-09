Вторинні санкції допомагають, а відсутність ембарго на російські енергоносії шкодить

За останній тиждень почався новий етап виходу міжнародних компаній з російського ринку. На когось вплинули санкції, а хтось таким чином висловив протест проти військових злочинів російської армії на території України.

За останні два дні робочого тижня свій бізнес в Росії вирішили припинити п’ять компаній: тайванський виробник комп’ютерів Acer, другий у світі виробник будівельної техніки японська Komatsu, німецький виробник продуктів для випічки Dr. Oetker, данський виробник лакофарбових покриттів Hempel та білоруська ІТ-компанія EPAM.

Komatsu та Dr. Oetker володіли заводами на території РФ, а сумарно компанії працевлаштовували близько 700 співробітників, які залишаються в Росії. Тільки ЕРАМ забезпечує російському офісу релокейт до Білорусі.

Світові санкції створюють ризики і для працівників безпосередньо російських компаній. Російська Лукойл через санкції не може відвантажувати мазут і швидше за все буде вимушена зупинити свої чотири нафтопереробні заводи з близько 10 тисячами співробітників.

Фото: 24tv.ua

Хоч за оцінками експертів Bloomberg, російські компанії під тиском кремля не будуть поспішати звільняти людей, але точно будуть скорочувати зарплати, тривалість робочого часу (а значить, теж зарплати) або відправляти працівників у неоплачувану відпустку. Попри це, аналітики прогнозують плюс 2 млн безробітних за результатами року.

Така доля чекає не лише працівників російських компаній, але й іноземних, які залишилися працювати в країні-агресорі. Припиняти діяльність їх змушують, зокрема, запроваджені США вторинні санкції. Це санкції, які застосовуються до іноземної компанії, якщо її діяльність якимось чином допомагає країні-агресору обійти накладені на неї санкції.

Через це китайська Huawei вже відправляє російських співробітників на місяць у відпустку, аби визначити, які товари компанії можуть порушувати заборони на постачання американських технологій до РФ. Це мабуть перший значущий приклад дії нових обмежень, які будуть ще більше стримувати бізнес мати зв’язки з Росією.

Втім, далеко не всі санкції такі ж корисні. Наприклад, в четвер Європейський Союз таки спромігся ухвалити «п’ятий пакет санкцій», в якому від реальних дієвих санкцій одна назва. В новому пакеті додаткові персональні та банківські санкції, ембарго на постачання зброї та деяких експортних товарів агресору, а також заборона суднам РФ заходити до європейських портів (втім, це не стосується танкерів з енергоресурсами, а також аграрної продукції).

Ембарго на імпорт російського вугілля відклали до серпня, а про нафту та газ мова в пакеті взагалі не йде. Хоча це перше, що світ мав би перекрити Росії, аби припинити фінансувати її військові амбіції. Якщо подивитися на цифри, то в Росії наразі позитивне сальдо торгового балансу. При чому, якщо за весь 2021 рік воно становило 120 млрд дол, то лише за перші три місяці 2022 року досягнуло позначки у майже 60 млрд дол. І одна з причин – це значне підвищення цін на енергоносії без запровадження ембарго та можливості спокійно засуджувати дії агресора в Україні і водночас далі платити йому за газ та нафту валюту, яку він використовує на ракети та танки.

За останні дні робочого тижня про плани обмежити імпорт енергоносіїв з Росії висловилися лише Японія та Естонія: перша готова відмовитися від російського вугілля, друга – від російського газу, але лише щонайменше до кінця 2022 року.

Стабільно погано все у російському імпортозаміщенні. У російських пивоварів майже немає локального хмелю, аби замінити імпортну сировину з Німеччини, Чехії та США. Російські торгові центри в свою чергу можуть втратити приблизно 70% виручки, бо більше 160 брендів перестали співпрацювати з агресором, нові міжнародні компанії не виходять на ринок через невизначеність, а російським не вистачає обсягів виробництва, аби перекрити втрати.