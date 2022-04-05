Росія залишається без World of Tanks та транспортного сполучення з Європою

Масовий вихід компаній з Росії вже пройшов – тепер ми спостерігаємо залишкові одиничні виходи та працюємо над тим, аби переконати такі «вперті» бізнеси, на кшталт Danone, Auchan, Leroy Merlin чи Raiffeisen. Натомість, все більше руйнівного ефекту від санкцій зазнають як галузі всередині країни-агресора, так і пов’язані з нею економіки інших країн.

Тиждень почався з того, що дві міжнародні компанії припинили вести бізнес і з Росією, і з Білоруссю. І кожна компанія в своєму роді знакова. По-перше, це білоруський розробник ігор та, зокрема хіта World of Tanks, компанія Wargaming. По-друге, це виробник харчових інгредієнтів Kerry Group – буквально передостання велика ірландська компанія, яка залишалася в РФ. Припинення діяльності цих двох компаній у РФ та БР може негативно вплинути на близько 2500 співробітників.

Крім того, найвідоміший у світі сервіс пошуку та оренди апартаментів по всьому світу Airbnb закрила доступ для користувачів із Росії та Білорусі.

Загалом вести та розвивати бізнес в країні-агресорі стає все складніше. Відповідно до індексу промислової активності S&P, показники термінів постачання та товарних запасів в Росії за останній місяць досягли найгіршого з 2008 року рівня. Це негативно позначається на різних галузях – наприклад, підвищенні цін на авто в середньому на 40% та пива на 20%, а також паузі на невизначений термін відкриття нових ресторанів і магазинів.

Санкції

В понеділок стало відомо, що Польща та всі три балтійські країни найближчим часом можуть розпочати повну транспортну ізоляцію Росії та Білорусі. Таке рішення стане сильним ударом по економіці окупантів, оскільки повітря вже закрите, морське сполучення дуже обмежене і скоріш за все теж закриють, і наземний транспортний коридор був останньою надією для російських компаній. Але не лише для російських. Санкції для Росії рикошетом б'ють по китайському проекту «Belt and Road» – торговому шляху з Китаю до Європи через Росії. У розбудову цього шляху влада Піднебесної вклала понад $4 трильйони інвестицій, підключила 140 країна та минулоріч отримала близько $2 трлн доходів від торгівлі.

WSJ пише, що вже зараз вантажні поставки залізницею практично заморожені. І це ще до офіційної заборони ЄС на імпорт через Росію та закриття транспортних коридорів.

Переорієнтуватися на перевезення вантажів морем Китаю теж буде складно – з російськими портами припинили працювати основні логісти Moeller-Maersk, Hapag-Lloyd, Schenker, а морські страховики швидше за все перестануть страхувати вантажі з РФ та БР. Крім того, санкції обмежують можливості китайських компаній в принципі працювати з російськими контрагентами.

Загалом Китаю доведеться сильно переглядати свої логістичні плани, щоб і надалі йти до своєї мети ключового торгового партнера західних країн. Аж до повного виключення Росії з маршруту поставок.

І вишенька на торті: якщо Китай перегляне маршрут, то плани Росії збільшити контейнерні перевезення своєю залізницею, а з ними і доходи, підуть слідом за російським кораблем.

Енергетичні баталії тривають

Після скандалу, який викликала заява міністра економіки Словаччини щодо готовності платити за російський газ у рублях, прем’єр-міністр швидко запевнив світ, що країна солідарна з країнами ЄС та буде платити у валюті, відповідно до контрактів, а не виконувати вимоги шантажу путіна.

До того ж, Словаччина заявила, що шукає можливості скорочувати та відмовлятися від російського газу. Відповідні кроки вже робить Польща – після заяв про плани до кінця року повністю відмовитися від російських енергоносіїв, польський нафтопереробний гігант Orlen повідомив, що вже зменшив використання нафти з РФ з 50% до 30%.

Ще два удари для Росії в енергетичній сфері прийшли з Німеччини та США. По-перше, Німеччина «націоналізувала» німецьку «доньку» Газпрому в країні, аби кремль не мав впливу на енергетичну сферу країни. По-друге, американська ExxonMobil вирішила призупинити свою участь у проекті «Далекосхідний ЗПГ», що взагалі ставить під питання будівництво заводу з виробництва зрідженого природного газу, який є частиною великого спільного проекту з Роснєфтью «Сахалін-1».