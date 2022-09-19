У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Росіянка просить окупанта привезти їй "трофеї" з убитих українців, - перехоплена розмова
Росіянка просить окупанта привезти їй "трофеї" з убитих українців, - перехоплена розмова
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
У центрі Мелітополя пролунав вибух, - Федоров (оновлено)
У центрі Мелітополя пролунав вибух, - Федоров (оновлено)
ГоловнаСвіт

Кремль похвалив уряд Орбана за суперечку з ЄС

Пєсков заявив, що Москва "уважно стежить" за розвитком подій між ЄС і Угорщиною.

Кремль похвалив уряд Орбана за суперечку з ЄС
Фото: EPA/UPG

Речник Кремля Дмитро Пєсков похвалив заяви керівництва Угорщини за те, що він назвав "готовністю зайняти суверенну позицію щодо деяких питань у Європейському союзі".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Під час телефонної конференції Пєсков заявив, що Кремль "уважно стежить" за розвитком подій між ЄС і Угорщиною.

Раніше Європейська комісія закликала скасувати фінансування ЄС у 7,5 млрд євро, призначене для Угорщини, через корупцію, порушення прав людини і суперечки щодо верховенства права. В Угорщини є час до 19 листопада, щоб розглянути занепокоєння ЄС, і деякі угорські високопосадовці пообіцяли створити антикорупційний орган і зробити інші кроки, щоб поліпшити ситуацію.

Минулого тижня Європарламент схвалив резолюцію про те, що Угорщина більше не є "повноцінною демократією".

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан, переобраний на четвертий термін, часто конфліктував із ЄС щодо таких питань, як незалежність судової системи, державні закупівлі, права ЛГБТК+, свобода ЗМІ, академічні та релігійні свободи.

Орбан також чинив опір європейській єдності щодо питання газу та економічних санкцій проти Росії за її неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну.

ЗМІ повідомляли, що днями Орбан у закритій промові заявив про розпад ЄС, втрату Україною територій і владу до 2060 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також