Кремль похвалив уряд Орбана за суперечку з ЄС

Пєсков заявив, що Москва "уважно стежить" за розвитком подій між ЄС і Угорщиною.

Речник Кремля Дмитро Пєсков похвалив заяви керівництва Угорщини за те, що він назвав "готовністю зайняти суверенну позицію щодо деяких питань у Європейському союзі".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Під час телефонної конференції Пєсков заявив, що Кремль "уважно стежить" за розвитком подій між ЄС і Угорщиною.

Раніше Європейська комісія закликала скасувати фінансування ЄС у 7,5 млрд євро, призначене для Угорщини, через корупцію, порушення прав людини і суперечки щодо верховенства права. В Угорщини є час до 19 листопада, щоб розглянути занепокоєння ЄС, і деякі угорські високопосадовці пообіцяли створити антикорупційний орган і зробити інші кроки, щоб поліпшити ситуацію.

Минулого тижня Європарламент схвалив резолюцію про те, що Угорщина більше не є "повноцінною демократією".

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан, переобраний на четвертий термін, часто конфліктував із ЄС щодо таких питань, як незалежність судової системи, державні закупівлі, права ЛГБТК+, свобода ЗМІ, академічні та релігійні свободи.

Орбан також чинив опір європейській єдності щодо питання газу та економічних санкцій проти Росії за її неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну.

ЗМІ повідомляли, що днями Орбан у закритій промові заявив про розпад ЄС, втрату Україною територій і владу до 2060 року.