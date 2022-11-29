Правоохоронці викрили депутатку, яка впроваджувала російську освіту на Харківщині, - ОГ

Її було призначено на посаду виконувачки обов’язки директора «Купянского регионального центра профессионального образования».

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру депутатці Куп’янської міської ради за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, жінка, яка з 25 жовтня 2020 року є депутаткою Куп’янської міськради Харківської області, добровільно погодилась впроваджувати російську систему освіти», - йдеться у повідомленні.

4 липня її було призначено на посаду виконувачки обов’язки директора «Купянского регионального центра профессионального образования», створеного представниками окупаційної адміністрації.

Зазначена «очільниця» видавала учням російські підручники та направляла вчителям повідомлення, в яких закликала співпрацювати з новою «владою».

Повідомляється, що у закладі повинна була запроваджуватись російська мова як офіційна, а набір учнів на новий навчальний рік мав проводитись за «стандартами освіти РФ».

25 листопада правоохоронці викрили жінку. Наразі вона перебуває під вартою.

Нагадаємо, станом на початок листопада на Харківщині проти вчителів-колаборантів було відкрито 12 справ. Деякі з них втекли разом із окупантами.