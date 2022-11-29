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Росія обстріляла житловий сектор Лимана, загинула одна людина

Ще троє цивільних були поранені. 

Росія обстріляла житловий сектор Лимана, загинула одна людина
Фото: змі окупантів

Росія обстріляла ракетними системами залпового вогню Лиман Донецької області. Загинула одна людина, троє поранені. 

Про це в Телеграм повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Окупанти завдали удару з РСЗВ «Град» по житловому сектору", – повідомив він. 

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що вранці та вночі окупанти стріляли по всій лінії фронту. На Лисичанському напрямку було поранено одну мирну людину. 

Нагадаємо, у Донецькій області зранку був обстріл Костянтинівки, пошкоджені житлові будинки. Детальніша інформація щодо наслідків з'ясовується. Вночі активізувалася ворожа артилерії поблизу Торецька. Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорка, Північного, Південного,  Шумів, Дружби, Магдалинівки та м.Залізне. Світлодарська ВА: артобстріли та штурмові дії, ворог просувається за ст. Майорськ на с. Курдюмівка. Ситуація напружена. Вночі обстріли касетними зарядами околиць Часовоярської громади, напрямки м-н Східний, Новий. Авдіївська ВА: вночі – поодинокі прильоти по старій частині міста. Інформація щодо постраждалих цивільних не надходила. По лінії оборони навколо міста вночі тривали хаотичні обстріли позицій. З ранку – активізація штурмових дій на напрямках Красногорівки, Веселого, Водяного, Первомайського та Невельського. На Донеччині за минулу добу одна цивільна людина була поранено. 

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