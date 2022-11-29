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Повідомлено про підозру шести військовим РФ, які грабували місцевих мешканців Київщини, - ОГ

Під час тимчасової окупації села Богданівка на Київщині, російські солдати жорстоко поводилися з цивільним населенням, погрожували зброєю та застосовували силу.

Повідомлено про підозру шести військовим РФ, які грабували місцевих мешканців Київщини, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора встановлено та повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни шістьом військовослужбовцям РФ (ч. 1. ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Богданівка на Київщині, російські солдати жорстоко поводилися з цивільним населенням, погрожуючи зброєю та застосовуючи силу. Вони грабували їхнє майно – побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, антикваріат, білизну, предмети гігієни та парфуми. Також окупанти забирали у місцевих мешканців гроші, продукти харчування, алкоголь", - йдеться у повідомленні.

Відступаючи у складі своїх підрозділів, внаслідок тиску Збройних Сил України наприкінці березня вони вивезли награбоване на територію РФ.

Нагадаємо, про підозру повідомлено екскомандиру підрозділу "ЛНР", який затримував і грабував патріотично налаштованих громадян. Затриманому інкримінують участь у терористичній організації та сприянні її діяльності.

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