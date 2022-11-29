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Повідомлено про підозру заступнику міського голови Херсонської міськради у пособництві ворогу, - ОГ

Він сприяв налагодженню роботи комунально-житлових послуг для окупаційної адміністрації, незаконно створених правоохоронних органів, підрозділів Росгвардії, ФСБ та російських військових.

Повідомлено про підозру заступнику міського голови Херсонської міськради у пособництві ворогу, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, з березня 2022 року заступник міського голови Херсонської міськради перейшов на бік ворога та почав співпрацювати з окупаційною владою.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розуміючи факт захоплення та утримання представниками РФ території Херсонської області, він сприяв налагодженню роботи комунально-житлових послуг для окупаційної адміністрації, незаконно створених правоохоронних органів, підрозділів Росгвардії, ФСБ та російських військових", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заступника міськголови затримано та повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, Херсонців закликають здавати зрадників і колаборантів. Кампанія білбордів з QR-кодом на Реєстр держзрадників до цього вже охопила Харківщину, Запоріжжя, Чернігівщину та Київщину.

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