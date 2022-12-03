У Макіївці на Донеччині окупанти роздають чоловікам повістки у черзі по воду

Ворог використовує кризу в регіоні для поповнення свого війська.

В окупованій Макіївці у Донецькій області окупанти роздавали чоловікам повістки у черзі по воду.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

У місті немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її в пляшках.

“Видача відбувається з 9 до 15 години. Задля отримання води необхідно пред’явити паспорт з пропискою, або свідоцтво про народження(якщо отримувач дитина). У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про ставання на облік у військкоматі”, – йдеться у повідомленні.

Також зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою.

“Тобто, ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська. Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій покинути регіон та не ставати ресурсом для окупантів”, – додали у ЦНС.

Нагадаємо, як заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, мобілізований особовий склад російських військ не виявляє бажання брати безпосередню участь у бойових діях.