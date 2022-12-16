Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця різко розкритикував ухвалену 15 грудня резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про “боротьбу з героїзацією нацизму”, підготовлену Росією.

Як пише Укрінформ, “проти” резолюції проголосувало 50 країн ООН, серед яких – Польща, Німеччина, Франція, США.

Документ, зокрема, закликає вжити заходів, щоб не допустити “перегляду підсумків Другої світової війни й заперечення злочинів проти людяності та воєнних злочинів”.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк того ж дня презентував доповідь ООН про масові страти цивільних осіб російськими військами в Україні.

“У деяких випадках російські військові страчували цивільних осіб у імпровізованих місцях утримання. Інших розстрілювали на місці після перевірки щодо безпеки – у їхніх будинках, дворах, під'їздах. Навіть у тих випадках, коли жертва чітко показувала, що вона не становить загрози, наприклад, тримаючи руки вгору”, – цитує його Кислиця.

Listen to this absolutely horrifying presentation by @volker_turk of the OHCHR report on human rights violations committed in Ukraine during the Russian aggression, including alleged executions by the aggressors that may constitute war crimes https://t.co/5c3boVUux4 pic.twitter.com/kwAnr7s1xK — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 15, 2022

Кислиця додав, посилаючись на Верховного комісара, є вагомі підстави вважати, що задокументовані у доповіді страти без суду і слідства, вчинені росіянами в Україні, можуть становити воєнний злочин у вигляді умисного вбивства.

“Ось це фашизму сьогодення – те, що ми маємо зупинити. Це те, що є прославлянням фашизму і нацизму у виконанні росіян”, – зазначив постпредставник України при ООН.

Він нагадав, що Росія розпочала війну, намагаючись виправдати військове вторгнення намірами щодо викорінення неонацизму.

“Саме тому ми не дозволяємо ґвалтівникам читати нам лекції про те, як боротися зі зґвалтуваннями”, – пояснив він позицію України, яка не підтримала російську резолюцію.

Нагадаємо, американські законодавці – члени Гельсінської комісії Конгресу США – внесли до Конгресу резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена ініціювати процес виключення Росії із Ради безпеки ООН.