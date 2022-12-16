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Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН

Проти документа проголосувало 50 країн.

Не дозволимо ґвалтівникам читати нам лекції, – Кислиця про резолюцію РФ в ООН
Сергій Кислиця
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця різко розкритикував ухвалену 15 грудня резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про “боротьбу з героїзацією нацизму”, підготовлену Росією.

Як пише Укрінформ, “проти” резолюції проголосувало 50 країн ООН, серед яких – Польща, Німеччина, Франція, США.

Документ, зокрема, закликає вжити заходів, щоб не допустити “перегляду підсумків Другої світової війни й заперечення злочинів проти людяності та воєнних злочинів”.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк того ж дня презентував доповідь ООН про масові страти цивільних осіб російськими військами в Україні.

“У деяких випадках російські військові страчували цивільних осіб у імпровізованих місцях утримання. Інших розстрілювали на місці після перевірки щодо безпеки – у їхніх будинках, дворах, під'їздах. Навіть у тих випадках, коли жертва чітко показувала, що вона не становить загрози, наприклад, тримаючи руки вгору”, – цитує його Кислиця.

Кислиця додав, посилаючись на Верховного комісара, є вагомі підстави вважати, що задокументовані у доповіді страти без суду і слідства, вчинені росіянами в Україні, можуть становити воєнний злочин у вигляді умисного вбивства. 

“Ось це фашизму сьогодення – те, що ми маємо зупинити. Це те, що є прославлянням фашизму і нацизму у виконанні росіян”, – зазначив постпредставник України при ООН.

Він нагадав, що Росія розпочала війну, намагаючись виправдати військове вторгнення намірами щодо викорінення неонацизму.

“Саме тому ми не дозволяємо ґвалтівникам читати нам лекції про те, як боротися зі зґвалтуваннями”, – пояснив він позицію України, яка не підтримала російську резолюцію.

Нагадаємо, американські законодавці – члени Гельсінської комісії Конгресу США – внесли до Конгресу резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена ініціювати процес виключення Росії із Ради безпеки ООН.

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