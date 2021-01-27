Зеленський відкликав з Ради законопроєкт про розпуск Конституційного Суду

Президент України Володимир Зеленський відкликав з парламенту проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонував припинити повноваження складу Конституційного Суду.

Згідно з даними на сайті Ради, 27 січня документ відкликано. Таким чином, він знятий з розгляду парламенту.

29 жовтня глава держави вніс законопроєкт до Верховної Ради і визначив його як невідкладний. Однак документ так і не розглянули у профільному комітеті.

Законопроєкт передбачав визнати неправосудним (нікчемним) рішення КС щодо антикорупційного законодавства та скасування електронного декларування як таке, що прийняте у приватних інтересах суддів КСУ, є свавільним та необґрунтованим.

Крім того, він пропонував, що "повноваження складу Конституційного Суду України, діючого на момент прийняття Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20), припиняються з дня набрання чинності цим Законом".

Нагадаємо, що 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.