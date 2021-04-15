​Українці не довіряють або не знають голів МОЗ, а Степанову довіряють лише 19%, - соцопитування

34% не знають, хто такий Максим Степанов.

Більшість українців не довіряють або не знають колишніх міністрів охорони здоров’я, а чинному главі міністерства Максиму Степанову довіряють лише 19%.

Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Так, міністру охорони здоров’я Степанову довіряють 19%, не довіряють – 37%, не знають такого – 34%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 14%, не довіряють – 61%, не знають її – 17%.

Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють - близько третини.

Також близько 30% вважають, що президент і МОЗ ефективно реагують на загрозу коронавірусу, більше половини опитаних - що неефективно. 18% вважають ефективним реагування Кабінету міністрів і Верховної ради, більше 60% - неефективним.

Нагадаємо, у лютому в партії "Слуга народу" заявили, що Степанов несе особисту відповідальність за початок вакцинації, і в разі його провалу фракція ініціюватиме його відставку. У березні спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у парламента для цього нема достатньо голосів.

2 квітня повідомлялося, що в Раді збирають підписи за скликання позачергової сесії для розгляду відставки голови МОЗ.

Це вже не перша спроба ініціювати розгляд відставки Степанова відтоді, як він очолив міністерство рік тому. Деякі нардепи виступали за звільнення Степанова ще в травні 2020 через скандальну закупівлю захисних костюмів. Потім у липні в Раді зареєстрували постанову про його звільнення через "непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність і професійну недбалість".

У листопаді 2020 в парламенті навіть збирали підписи щодо позачергового засідання для звільнення Степанова, але далі цього справа не пішла.