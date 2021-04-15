Українцям потрібна екологічна освіта, просвіта та розуміння того, що ми “живемо в борг”, - заступник голови екологічної інспекці

Перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба вважає, що українці мають виховувати екологічну свідомість та розуміти важливість захисту довкілля. Про це він заявив під час презентації результатів соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, “Екологічні тренди в Україні: погляд громадян” 15 квітня.

“Якщо запитати людей про те, що має бути пріоритетом — захист довкілля чи економічне зростання — населення, за даними різних досліджень, ділиться навпіл. Так, у 1996 році третина українців вважали, що економічне зростання має бути пріоритетом, навіть якщо навколишнє середовище при цьому постраждає. А сьогодні, у 2020 році, так вважають вже 43,9%. На жаль, частина цих громадян є підприємцями, які не намагаються дотримуватися законодавчих норм з захисту довкілля. Не всі українці вважають, що довкілля потрібно захищати. Наприклад, у Швеції 85,4% громадян вважає, що навколишнє середовище має переважати над економікою. Тобто українцям потрібна екологічна освіта, просвіта та розуміння, що ми фактично живемо в борг у нашого майбутнього покоління, використовуючи природу для задоволення своїх потреб", - сказав Дмитро Заруба.

Він також нагадав, що сьогодні вже поданий на перше читання законопроєкт 3091 про державний екологічний контроль, яким збільшаться функції Державної екологічної інспекції України. "За минулий рік у порівнянні з 2019 ми збільшили розрахунок збитків на 3,6% - це 2,2 млрд грн. Провели 30 тисяч перевірок, наложили 8,4 млн штрафних санкцій. Тобто ми роботу ведемо, але норми закону не дозволяють нам повною мірою вести цю діяльність”, - повідомив Дмитро Заруба.

Коментуючи результати соціологічного дослідження, керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна Світлана Балюк зауважила, що як під час якісного, так і під час кількісного дослідження, респонденти демонстрували, що дійсно усвідомлюють важливість екологічних проблем.

“Особливу схвильованість прогнозовано викликають проблеми власного населеного пункту. Окрім того, відстежується така тенденція, що респонденти схильні сприймати екологічну ситуацію в світі та в країні як значно гіршу, ніж у їхніх населених пунктах. Наприклад, екологічний стан у світі вважають поганим 80,5%, в Україні поганою вважають ситуацію 87%, а у своєму населеному пункті розглядають ситуацію, як погану, лише 68,4%", - підкреслила Світлана Балюк.

Експертка також додала, що найчастіше казали про незадовільність екологічного стану в Україні мешканці Заходу та Півдня. "Разом з тим, мешканці цих регіонів частіше, у порівнянні з іншими, казали, що ситуація в їхньому регіоні є “скоріше доброю” або “точно доброю”. У той же час, чим більшим є населений пункт проживання респондентів, тим гірші оцінки стану довкілля в цій місцевості вони давали”, - зауважила вона.

Повний звіт за результатами дослідження “Екологічні тренди в Україні: погляд громадян” дивіться за посиланням.

Дослідження “Екологічні тренди в Україні: погляд громадян” було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.