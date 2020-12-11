У Лізі Європи відбувся підсумковий тур групового етапу.

Луганська "Зоря" свій останній матч грала в Бразі проти місцевої однойменної команди. Матч не мав турнірного значення - "Брага" достроково вийшла в 1/16 фіналу, тоді як українці втратили всі шанси вийти в плей-оф.

Матч міг вплинути лише на підсумковий розподіл місць у групі G.

Перший тайм минув цікаво, але безрезультатно.

У другій половині зустрічі португальська команда двічі свої моменти реалізувала. Причому перший гол на 61-й хвилині - на рахунку захисника луганчан Абу Ханни, який невдало зрізав м'яч у власні ворота.

Через 8 хвилин Рікарду Орта подвоїв перевагу своєї команди і встановив остаточний рахунок - 2:0.

У підсумку "Лестер" і "Брага" набрали по 13 очок, однак англійський клуб має перевагу за рахунок особистих зустрічей.

"Зоря" посіла третє місце (6 очок). Замкнув квартет АЕК (3 очки).