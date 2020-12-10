Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і обов'язковий претендент Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО) провели дуель поглядів перед боєм.

Ця дуель пройшла спокійно. Боксери потиснули один одному руки і до 12 грудня розійшлися.

Поєдинок відбудеться у Лондоні в ніч з суботи на неділю.

Додамо, що на кону буде чемпіонський пояс IBF.

Нагадаємо, 39-річний Пулєв провів останній бій у листопаді минулого року, коли одностайним рішенням суддів переміг американця Райделла Букера.

30-річний Джошуа не бився з грудня 2019 року, коли взяв реванш в Енді Руїса і повернув собі титули чемпіона світу в хевівейті.