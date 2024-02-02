Велика Британія вперше за вісім років випробує запуск ядерної ракети, – The Telegraph

Велика Британія вперше за вісім років випробує запуск ядерної ракети, повідомляє The Telegraph.

Судноплавство було попереджено, що випробування будуть проведені, коли HMS Vanguard, 16 000-тонний підводний човен Trident, прибуде в Атлантику.

Випробування, у якому зстосують фіктивну боєголовку, проведуть 4 лютого приблизно в 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5900 км.

Востаннє Британія застосовувала ядерну зброю в 2016 році, коли ракета Trident II D5 відхилилася від курсу під час випробувань біля узбережжя Флориди.

Як раніше повідомило The Sun, ракетний запуск стане останнім випробуванням перед тим, як підводний човен вартістю 4 мільярди фунтів стерлінгів знову почне працювати як частина флоту ядерного стримування Великої Британії, який перебував на ремонті в Плімуті протягом семи років.

Незважаючи на те, що такі випробування планують заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі.

Раніше цього тижня Грант Шеппс, міністр оборони, зустрівся зі своїми колегами з питань оборони та національної безпеки США, щоб обговорити події в регіоні та способи боротьби зі спільними загрозами.

Нагадаємо, нещодавно Грант Шеппс заявив, що Китай, Іран і КНДР спостерігають за війною в Україні: в разі перемоги РФ може атакувати Захід. Міністр оборони Британії наголосив, що перемога України – в інтересах цивілізованого світу.