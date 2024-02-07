Росіяни масово викрадають українців на тимчасово окупованих територіях

Де наразі утримують людей не повідомляють.

Росіяни знову масово викрадають "неугодних" їм місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Окупанти провели низку рейдів селами тимчасового окупованого півдня України під час яких в невідомому напрямку вивезли до 20 місцевих мешканців "у підозрі в “нелояльності”, особливо через відсутність паспорта рф. Під час обшуків села перекривали сили "Росгвардії", — пишуть у ЦНС.

Де наразі утримують людей не повідомляють родичам, як і офіційні причини затримання.