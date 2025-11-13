Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
​На Донеччині повідомили про підозру жінці, яка 18 років зберігала тіло померлої доньки в квартирі

Її також буде направлено на психіатричну експертизу.

Фото: Донецька облпрокуратура

Повідомлено про підозру 58-річній мешканці Костянтинівки у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та у нарузі над тілом померлої людини.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що жінка протягом багатьох років не дбала про своїх двох доньок - не забезпечувала їх їжею, лікуванням і належними умовами проживання. Діти жили у занедбаній квартирі без світла, тепла та необхідної гігієни. Молодшу дівчинку мати змушувала жебракувати та збирати їжу на кладовищі, а у разі відмови погрожувала покаранням.

У грудні 2006 року старша 22-річна донька підозрюваної померла. Про її смерть жінка лікарям чи поліції не повідомила, а її сестру запевнила в тому, що та "спить і скоро прокинеться". Вона також примушувала ночувати меншу дочку в ліжку поруч із тілом сестри упродовж декількох днів, забороняючи розповідати про це будь-кому. Крім того, мати обмивала та переодягала померлу.

Коли молодшій дівчині виповнилося 19 років, вона залишила домівку та переїхала до іншого міста, де намагалася розпочати нове життя й поступово відійти від пережитого. Лише у 2025 році дівчина звернулася до адвокатів і розповіла про своє минуле. Тоді ж інформацію про можливий злочин отримала і поліція. Під час огляду квартири правоохоронці виявили муміфіковані рештки старшої сестри.

У межах кримінального провадження підозрювану буде направлено на експертизу для встановлення її психічного стану.
