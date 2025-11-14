Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ЦПД: Кремль поширює фейки про "інформаційні провокації Києва" проти українських біженців

Росія намагається дискредитутвати Україну в ЄС.

ЦПД: Кремль поширює фейки про "інформаційні провокації Києва" проти українських біженців
Фото: Центр протидії дезінформації

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито "готує інформаційні провокації" для повернення біженців з Європи. 

Як пишуть у Центрі протидії дезінформації, заяви Захарової — фейк.

"Росія бреше про "інформаційні провокації Києва" проти українських біженців", — ідеться у повідомленні ЦПД.

Зокрема, за словами Захарової, Київ начебто хоче "зіграти на настроях європейців" та інформаційно посприяти згортанню на Заході програм тимчасового захисту біженців — щодо українців.

У ЦПД наголошують, що подібні заяви є черговою інформаційною операцією РФ, спрямованою на дискредитацію України та створення штучної напруги в країнах ЄС.

"Саме росія системно працює над дискредитацією українських біженців. Центр неодноразово фіксував цілеспрямовані інформаційні атаки, що запускаються в європейські інфопростори, щоб сформувати негативне ставлення до українців у Європі", — додають у ЦПД. 

До прикладу, нещодавно роспропаганда запустила фейк про "масові депортації українців із Португалії", намагаючись створити ілюзію "втоми від України" та посіяти зневіру серед українських біженців. 

Також систематично з’являються фейкові публікації про українців у Польщі, покликані розпалити у цій країні антиукраїнські настрої.
