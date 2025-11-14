ЦПД: Кремль поширює фейки про "інформаційні провокації Києва" проти українських біженців

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито "готує інформаційні провокації" для повернення біженців з Європи.

Як пишуть у Центрі протидії дезінформації, заяви Захарової — фейк.

"Росія бреше про "інформаційні провокації Києва" проти українських біженців", — ідеться у повідомленні ЦПД.

Зокрема, за словами Захарової, Київ начебто хоче "зіграти на настроях європейців" та інформаційно посприяти згортанню на Заході програм тимчасового захисту біженців — щодо українців.

У ЦПД наголошують, що подібні заяви є черговою інформаційною операцією РФ, спрямованою на дискредитацію України та створення штучної напруги в країнах ЄС.

"Саме росія системно працює над дискредитацією українських біженців. Центр неодноразово фіксував цілеспрямовані інформаційні атаки, що запускаються в європейські інфопростори, щоб сформувати негативне ставлення до українців у Європі", — додають у ЦПД.

До прикладу, нещодавно роспропаганда запустила фейк про "масові депортації українців із Португалії", намагаючись створити ілюзію "втоми від України" та посіяти зневіру серед українських біженців.

Також систематично з’являються фейкові публікації про українців у Польщі, покликані розпалити у цій країні антиукраїнські настрої.