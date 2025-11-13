До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСуспільствоВійна

Повідомлено про підозру російському генералу, який брав участь в окупації Херсона

У перший день вторгнення Росії підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії разом із іншими з’єднаннями ворога зайшли з тимчасово окупованого Криму на територію Херсонщини.

Повідомлено про підозру російському генералу, який брав участь в окупації Херсона
Олександр Корнєв
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на генерал-майора Олександра Корнєва - командира 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії Південного військового округу Росії, який брав участь у тимчасовій окупації Херсонщини на початку повномасштабної війни проти Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

24 лютого 2022 року Корнєв командував своєю дивізією, яка разом з іншими з'єднаннями угруповання військ "Днепр" здійснювала окупацію Херсонської області.

У перший день вторгнення Росії підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії разом із іншими з’єднаннями ворога зайшли з тимчасово окупованого Криму на територію Херсонщини.

Після захоплення Херсонщини росіяни ізолювали регіон, створивши гуманітарну кризу, під час якої проводили масові репресії проти місцевих жителів. Росіяни вбили та поранили тисячі цивільних, серед них - жінки та діти. Зруйновано й пошкоджено сотні об’єктів цивільної інфраструктури.

За наказами російського генерала його підлеглі встановлювали блокпости на дорогах, які використовували для викрадення людей та "конфіскації" приватного майна.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Корнєву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу (злочини агресії, вчинені за попередньою змовою групою осіб). 

  • Херсон був окупований російськими військами з 1 березня до 11 листопада 2022 року. 
  • У перші дні окупації відбулася трагедія в Бузковому гаю - близько 30 тероборонців, майже беззбройних, були розстріляні російськими військами. Місцеві жителі ховали їх у братських могилах. 
  • Херсонці організовували масові мітинги, які росіяни намагалися придушити. Партизанський рух продовжував діяти, зокрема - через саботаж і передачу інформації ЗСУ.
﻿
