Оборонці ліквідували 1040 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб .

Від початку вторгнення російська армія втратила 1 156 400 солдатів.

