Оборонці ліквідували 1040 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1040 окупантів, 2 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, 95 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб
- танків – 11 344 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 569 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 423 (+35) од.
- РСЗВ – 1 540 (+0) од.
- засоби ППО – 1 242 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442) од.
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 306 (+95) од.
- спеціальна техніка – 3 996 (+0) од.
Дані уточнюються.