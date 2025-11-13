Справу мера Вишгорода і підрядника передали до суду

Судитимуть Вишгородського міського голову та директора підрядної організації.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Керівників обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами через зловживання службовим становищем.

Як встановило слідство, на початку повномасштабного вторгнення РФ громада Вишгорода, що на Київщині, планувала закупити два екскаватори-навантажувачі для потреб місцевого добровольчого формування. Техніку призначали для риття траншей, переміщення ґрунту та інших інженерних робіт.

Замовлення отримала приватна компанія, яка не мала власної техніки, складів, персоналу чи виробничих потужностей. Вартість кожного екскаватора, за даними слідчих, була завищена приблизно на 800 тисяч гривень, а посадовці підписали акти приймання ще до поставок.

Після цього гроші перерахували підприємству, внаслідок чого громада зазнала збитків понад 1,6 мільйона гривень. Екскаватори прибули лише за кілька місяців — коли потреба в них уже зникла. Згодом техніку оформили як майно громади й передали місцевим комунальним підприємствам.