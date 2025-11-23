Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за неділю, 23 листопада: 34 загиблих у Тернополі, майже 180 боєзіткнень, атака на Харків

Бойові дії на Донеччині, 177 бойових зіткнень, ворожі обстріли, європейський план миру для України. Яким запам’ятається 1369-й день повномасштабної війни.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини
Фото: телеграм-канал Владислава Гайваненка

Увечері 23 листопада у Харкові пролунала серія вибухів, які люди чули в кількох районах. Російські безпілотники атакували місто, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, один із БпЛА влучив у Салтівському районі Харкова.

Влада міста повідомляє, що є вже 15 поранених. Також загинули три особи. Серед постраждалих - 12-річна дитина.

У Тернополі кількість жертв унаслідок ракетних ударів Росії 19 листопада зросла до 34. Станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція завершена, повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Тіла 33 загиблих вже ідентифікували, судмедексперти встановлюють особу ще однієї жертви, рештки якої знайшли вчора.

“Працюють представники Національної поліції, оскільки відкрито кримінальне провадження. Збирають докази щодо засобів, якими був знищений будинок. Попереднє припущення, що це російська ракета X-101”, – зазначив посадовець.

Пастух додав, що під час проведення огляду цього будинку можуть бути знайдені рештки інших людей, які зараз вважаються безвісти зниклими. Зараз їх є шестеро: це двоє чоловіків, троє жінок і одна маленька дитина.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 листопада відбулося 177 бойових зіткнень.

Росіяни тиснуть на Костянтинівському і Покровському напрямках. Також ворог посилено атакує на Олександрівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 листопада – в новині.

Сили оборони зупинили групу російських солдатів, які намагалися прорватися у південні околиці Мирнограда.

"Ворога, який зранку пішки, мотоциклами проривався на південні околиці - розбито та знищено. Покровсько-Мирноградська агломерація досі залишається неокупованою завдяки титанічним зусиллям наших хлопців та їхнім дронам", – ідеться у повідомленні 7 корпусу ДШВ.

Європейські лідери підготували альтернативний мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який суттєво відрізняється від 28-пунктового проєкту, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа.

Перелік пропозицій оприлюднило видання The Telegraph. Європейський план значно більше відповідає українським інтересам та не передбачає поступок Москві, закладених у американській версії.

США вносять зміни до запропонованого Україні мирного плану.

Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо, передає Sky News.

Він заявив, що сьогоднішні зустрічі стали для нього «найпродуктивнішими й найзмістовнішими» за весь мирний процес.

За їхніми підсумками державний секретар США повідомив, що команда Вашингтона вносить «деякі зміни» до мирного плану, імовірно на основі українських пропозицій.

Він додав, що роботи ще багато й пізніше може бути додаткове оновлення

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
