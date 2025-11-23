Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала енергетичні об'єкти на Одещині

Під ворожою атакою опинився обласний центр та окремі райони Одещини.

РФ атакувала енергетичні об'єкти на Одещині
наслідки російських обстрілів
Фото: ДСНС України

Російські окупанти уночі 23 листопада атакували Одесу та область. Ціллю ворога були об'єкти енергетичної інфраструктури та промислові будівлі.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

"Під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто. Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.

  • У Дніпрі через обстріли РФ постраждали 14 людей. Серед них 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. 
﻿
