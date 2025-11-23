Російські окупанти уночі 23 листопада атакували Одесу та область. Ціллю ворога були об'єкти енергетичної інфраструктури та промислові будівлі.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто. Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували", – ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.
- У Дніпрі через обстріли РФ постраждали 14 людей. Серед них 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку.