Під ворожою атакою опинився обласний центр та окремі райони Одещини.

Російські окупанти уночі 23 листопада атакували Одесу та область. Ціллю ворога були об'єкти енергетичної інфраструктури та промислові будівлі.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

"Під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто. Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.