У Житомирській області внаслідок ракетних ударів окупантів постраждала людина, зруйновано 5 житлових будинків.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
“24 березня близько 9:00 внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у с. Кирдани Коростенського району без послідуючого горіння. Загиблих та травмованих немає”, – йдеться у повідолиенні.
Водночас у селі Раківщина Коростенського району зруйновано 5, пошкоджено 13 житлових будинків та 7 господарських будівель.
Травмовано одну особу.
Нагадаємо, 20 березня війська окупантів вперше обстріляли Житомирську область з реактивної системи залпового вогню “Град”.