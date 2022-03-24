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На Житомирщині унаслідок ранкового удару окупантів постраждала людина, знищено житлові будинки

Також пошкоджено понад 13 будинків 

Фото: ДСНС

У Житомирській області внаслідок ракетних ударів окупантів постраждала людина, зруйновано 5 житлових будинків.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“24 березня близько 9:00 внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у с. Кирдани Коростенського району без послідуючого горіння. Загиблих та травмованих немає”, – йдеться у повідолиенні.

Водночас у селі Раківщина Коростенського району зруйновано 5, пошкоджено 13 житлових будинків та 7 господарських будівель.

Травмовано одну особу. 

Нагадаємо, 20 березня війська окупантів вперше обстріляли Житомирську область з реактивної системи залпового вогню “Град”.

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