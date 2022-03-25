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Росія випустила 6 ракет по території Командування Повітряних сил у Вінниці

Наслідки ракетного удару окупантів уточнюють.

Росія випустила 6 ракет по території Командування Повітряних сил у Вінниці
Фото: Telegram/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Вінниця зазнала ракетного обстрілу з боку російських окупантів.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Згодом Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило в Telegram, що "... близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці".

Росія випустила 6 крилатих ракет. Частину з них збила протиповітряна оборона. Решта влучили у декілька споруд і завдали значних руйнувань.

Наслідки ракетного удару окупантів наразі уточнюють.

Голова вінницької ОВА Сергій Борзов закликав жителів області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, і в разі появи сигналу спускатись в укриття та бомбосховища.

Нагадаємо, уночі 16 березня російські окупанти завдали удару по Вінниці та області. Внаслідок ракетного обстрілу телевежі в обласному центрі ефірне мовлення тимчасово не працювало. 

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