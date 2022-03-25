В лікарні Луганська в одній частині приміщення лікують поранених окупантів, в іншій - зберігають трупи, - Генштаб

У тимчасово окупованому Луганську в місцевій лікарні окупанти розмістили військовий госпіталь.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Частина лікарні вщент заповнена пораненими армії РФ. А частину приміщення лікувального закладу відвели для зберігання трупів, оскільки місцеві морги - перевантажені.

Нагадаємо, за інформацією представництва Президента України в Криму, російськими солдатами переповнені кримські морги та лікарні. На півострові вже поховали 18 окупантів. Водночас окупаційна влада продовжує приховувати інформацію про реальні втрати армії РФ.

12 березня Білоруська служба "Радіо Свобода" повідомила, що морги Гомеля та Мозиря переповнені російськими військовими, деяких закопують на території Білорусі.