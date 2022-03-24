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Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму

На півострові вже поховали 18 російських військових, окупаційна влада приховує інформацію про реальні втрати армії РФ.

Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
Вказівник за 100 метрів від Патологоанатомічного бюро.
Фото: Єлизавета Серватинська

Через штучну гуманітарну кризу, яку створюють війська Росії на суміжних з Кримом територіях, частина українців їде до півострова. Тут у людей забирають паспорти України, а натомість видають так звані посвідчення "тимчасового перебування".

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій з посиланням на представництво Президента України в Криму.

"Окупанти продовжують використовувати окупований Крим як ресурсно-відновлювальну базу для війни, а також мобілізують тамтешніх чоловіків... Триває активне пересування військової техніки, боєприпасів та залишків особового складу ворога по всій території півострова ", - зазначили в ЦСК.

За даними українського представництва, кримські морги та лікарні переповнені російськими солдатами. На півострові вже поховали 18 окупантів. Водночас влада продовжує приховувати інформацію про реальні втрати армії РФ.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму. Використовуватимуть сили Росгвардії, а також обмежать рух паромною переправою і авіасполучення.

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