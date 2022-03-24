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Росія на захоплених територіях знищує "екстремістську" літературу: все, що не збігається з кремлівською пропагандою, - ГУР

Для цього залучили російські підрозділи "воєнної поліції".

Росія на захоплених територіях знищує "екстремістську" літературу: все, що не збігається з кремлівською пропагандою, - ГУР
Фото: Макс Левин

Російські окупанти почали вилучити з бібліотек тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей "екстремістську" літературу. До роботи залучили підрозділи "воєнної поліції", які крім репресивних, виконують так звані "ідеологічні функції".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу", - зазначили в ГУР.

Серед заборонених імен із переліку агресора - Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл.

"В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані", - розповіли українські розвідники.

Книги вилучають і знищують на місці або ж вивозять у невідомому напрямку.

Нагадаємо, командування російських окупантів дозволило своїм солдатам мародерство. А вивезеним до Росії українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні.

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