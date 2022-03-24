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ЗСУ на Київщині знищили 40 окупантів, ворожу техніку і звільнили село

Один вцілілий танк українські військові тепер будуть використовувати проти його колишніх власників.

ЗСУ на Київщині знищили 40 окупантів, ворожу техніку і звільнили село
Фото: EPA/UPG

Воїни Збройних сил України звільнили село Лук‘янівка, що на Київщині.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"В результаті боїв знищено близько 40 орків, 9 БМП і 3 танки", - розповів із місця бою заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько.

Військові повідомили, що за даними, які передав полонений росіянин, у селі перебувало близько двох сотень окупантів. Частину вбили під час боїв, частина втекла. А один танк українські бійці тепер будуть використовувати проти його колишніх власників.

Нагадаємо, сьогодні українські військові звільнили від російських загарбників село Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області.

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