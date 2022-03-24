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​Голова ДПСУ подякував російському пропагандисту за "допомогу" в знищенні корабля "Орськ" у Бердянську

Росіянин показав детальний сюжет із розташуванням судна.

​Голова ДПСУ подякував російському пропагандисту за "допомогу" в знищенні корабля "Орськ" у Бердянську
Фото: Сергій Дейнеко / Facebook

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко подякував російському пропагандисту телеканалу "Звєзда" Валентину Гвоздьову за детальний сюжет про десантний корабль "Орськ" Чорноморського флоту РФ.

Про це Дейнеко написав у фейсбуці.

Він назвав Гвоздьова "найкращим москальським пропагандоном" і запропонував "приставити його до нагороди".

"За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі «Смарагдова ліра», метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини. Ми навіть запровадили додаткову спеціальну номінацію «Ка*апський пропагандон року – гордість України». А перемагає він з детальним телевізійним сюжетом про великий десантний корабль «Орськ» Чорноморського флоту в порту Бердянська", - пояснив Дейнеко.

Голова ДПСУ зазначив, що були й інші "лауреати", але за повноту розкритої теми конкурсна комісія була одноголосна.

"Відтепер «Орськ» та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом", - додав Дейнеко.

Він побажав пропагандисту багато інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами.

Раніше голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив листа-подяку міністру оборони РФ Сергію Шойгу "за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні".

Нагадаємо, сьогодні біля порту Бердянськ на Запоріжжі українська армія знищила російський військово-десантний корабель "Орск", ще два були пошкоджені - "Куніков" та "Новочеркаськ". Втрати серед їхніх екіпажів склали 11 поранених і 3 загиблих. Крім того, на великому десантному кораблі "Саратов" почалася пожежа.

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