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Голова НАЗК "подякував" міністру оборони РФ за корупцію в російській армії

Копії листа направлено в Держдуму РФ, Раду Федерації та у Фонд боротьби з корупцією.

Голова НАЗК "подякував" міністру оборони РФ за корупцію в російській армії
Фото: EPA/UPG

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив листа-подяку міністру оборони Росію Сергію Шойгу "за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні".

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Копії листа також були направлені в Держдуму РФ, Раду Федерації та у Фонд боротьби з корупцією.

Серед свідчень впливу корупції на "боєздатність" російських військ, зокрема, вказано:

  • захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;
  • бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, які були одягнуті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля "Барнаул-Т";
  • використання для пересування особового складу ЗИЛ-130. Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння по легких мішенях.

"Як орган, відповідальний за виявлення та запобігання конфлікту інтересів, не змогли пройти повз той факт, що у картонних бронежилетах були сховані пам’ятки "Про порядок виявлення корупційних та інших порушень при виявленні конфлікту інтересів у військових підрозділах", - зазначили в НАЗК.

У Нацагентстві запропонували доповнити пам’ятку покроковою інструкцією:

У разі перетину кордону з Україною російський військовослужбовець зобов’язаний:

  • дістатись найближчого населеного пункту;
  • відійти від техніки на безпечну відстань та кинути зброю;
  • вибачитися за перетин кордону без паспортного контролю;
  • зачекати на українських військових, які дозволять зателефонувати мамі;
  • чекати на своє повернення додому.

Голова НАЗК висловив сподівання на плідну співпрацю у виконанні рекомендацій. Він також зазначив, що лист був надісланий саме зараз, "оскільки в Росії ще є іноземна комп’ютерна техніка, яка дозволяє переглядати фотографії". Оригінал листа можна переглянути за посиланням.

Міністерство оборони РФ наразі публічно листа не коментувало.

Нагадаємо, за оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 березня орієнтовно склали: особового складу – понад 12 000 осіб, танків ‒ 335 од., бойових броньованих машин ‒ 1105 од., артилерійських систем – 123 од., РСЗВ – 56 од., засоби ППО – 29 од., літаків – 49 од., гелікоптерів – 81 од., автомобільної техніки – 526 од., кораблі – 3 од., цистерн з ПММ – 60, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7. Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дані про втрати армії РФ, яка атакує Україну, в Росії називають "фейками".

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